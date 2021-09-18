Глава атомного агентства Ирана не желает вести переговоры по ядерной сделке

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что в ходе своего предстоящего визита в Вену для участия в Генеральной конференции МАГАТЭ не будет вести переговоры по возрождению ядерной сделки. Об этом сообщает в субботу агентство ISNA.

«Эта поездка состоится для того, чтобы принять участие в Генеральной конференции МАГАТЭ. В рамках этого визита не будет переговоров по ядерной сделке, поскольку такие переговоры не входят в мои обязанности», — сказал он.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Эслами отправится в Вену для участия в 65-я Генеральной конференции МАГАТЭ, которая пройдет с 20 по 24 сентября. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, договоренности гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о встрече с главой ОАЭИ в Вене говорят о готовности Тегерана плотно сотрудничать по вопросам проверочной деятельности на своих атомных объектах.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной «пятеркой» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств — участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем — в первых числах июня.