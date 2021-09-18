Глава атомного агентства Ирана не желает вести переговоры по ядерной сделке

18 сентября, 20:15

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что в ходе своего предстоящего визита в Вену для участия в Генеральной конференции МАГАТЭ не будет вести переговоры по возрождению ядерной сделки. Об этом сообщает в субботу агентство ISNA.

«Эта поездка состоится для того, чтобы принять участие в Генеральной конференции МАГАТЭ. В рамках этого визита не будет переговоров по ядерной сделке, поскольку такие переговоры не входят в мои обязанности», — сказал он.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Эслами отправится в Вену для участия в 65-я Генеральной конференции МАГАТЭ, которая пройдет с 20 по 24 сентября. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, договоренности гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о встрече с главой ОАЭИ в Вене говорят о готовности Тегерана плотно сотрудничать по вопросам проверочной деятельности на своих атомных объектах.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной «пятеркой» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств — участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем — в первых числах июня.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.