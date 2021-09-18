Депутат Европарламента пригрозил «Северному потоку — 2» превращением «в руины»



Депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может превратиться в инвестиционные руины, если проект будет нарушать энергетическое законодательство Евросоюза, сообщает Die Zeit.

«Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия», — заявил он.

Бютикофер добавил, что на сегодняшний день Россия пока не обеспечила условия процесса, в рамках которого предполагается разделение организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа по магистрали. Помимо этого, согласно третьему энергопакету ЕС, владелец трубопровода обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к ней, заключил парламентарий.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.