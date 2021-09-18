Париж накажет Лондон из-за срыва контракта по подлодкам

Бывший посол Великобритании во Франции Питер Риккетс предупредил, что Лондон ожидает наказание со стороны Парижа из-за срыва контракта по подлодкам для Австралии, сообщает Daily Mail.

«Франция отзывает послов в Вашингтоне и Канберре, но не в Лондоне. Это свидетельствует о том, что Париж считает Соединенные Штаты и Австралию главными организаторами заговора, а Великобританию лишь сообщником», — заявил дипломат.

По словам Риккетса, Соединенное Королевство все равно не сможет избежать ответных мер со стороны Франции. Париж накажет все три страны, которые отобрали у него выгодный заказ по строительству субмарин для Австралии, заключил дипломат.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь назвал разрыв сделки между Парижем и Канберрой «ударом в спину» и сказал, что «союзники так не поступают».

Ранее госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что разрыв контракта по подводным лодкам со стороны Австралии является подрывом доверия не только Франции, но и всей Европы.