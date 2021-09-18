Украина провела масштабные военные учения на границе с Россией

Подразделения Министерства внутренних дел Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) провели тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях, на границе с Россией. Об этом в субботу сообщило МВД Украины.

«Подразделения МВД присоединились к масштабным учениям Службы безопасности Украины по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с РФ», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что тренировки провели на территории Черниговской и Сумской областей Украины.

«По замыслу СБУ, на территории Черниговской области находится условная диверсионно-разведывательная группа противника, которая планирует осуществить террористические акты в приграничных районах области на объектах, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение», — отметили в министерстве, добавив, что условный противник планировал прорваться через международный пункт пропуска «Сеньковка» на границе с Россией и Белоруссией. В министерстве заверили, что силовикам в результате удалось нейтрализовать условных диверсантов.

В маневрах приняли участие более 1,5 тыс. человек, в числе которых сотрудники СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Использовалось более 100 единиц техники, добавили в МВД.