«Талибан» лишил узбекский язык государственного статуса в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» издало временной закон, который лишил узбекский язык статуса официального в Афганистане, сообщает РИА «Новости».
Согласно документу, официальной религией Афганистана указывается суннитский ислам ханафитского мазхаба, а двумя официальными языками — пушту и дари.
При этом многие жители северных провинций Афганистана говорят на узбекском языке, а в стране проживает значительная шиитская община. Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета.