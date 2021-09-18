Талибы заявили, что девочки в Афганистане в ближайшее время вернутся в школы

18 сентября, 17:45

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» планирует, что девочки в ближайшее время возобновят занятия в школах страны. Об этом заявил в субботу представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

«Должностные лица «Исламского эмирата Афганистан» в настоящее время работают над тем, как разделить классы, а также распределить учителей в школах для девочек», — приводит его слова местное агентство Bakhtar.

В пятницу Министерство образования Афганистана проинформировало, что занятия в 1-6 классах школ страны возобновляются с 18 сентября, однако к учебному процессу пока приглашаются только мальчики и преподаватели-мужчины.

Как сообщали ранее местные СМИ, талибы планируют ввести во всех учебных заведениях Афганистана раздельное обучение для лиц женского и мужского пола. Так, в некоторых вузах страны уже начались занятия в отдельных для студентов и студенток классах.

﻿

Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.