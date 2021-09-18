Талибы заменили «Министерство по делам женщин» на «Министерство по борьбе с безнравственностью»

18 сентября, 16:00

Талибы закрыли министерство по делам женщин в Афганистане, вместо него они создали «министерство поощрения добродетели и предотвращения безнравственности».

Как передает Report со ссылкой на «Би-би-си», такое ведомство и раньше, еще до прихода к власти талибов, существовало в Афганистане, однако расширилось во время их правления с 1996 по 2001 год. В его подчинении действовала так называемая «полиция нравственности», которая должна была обеспечить строгое соблюдение правил шариата.

«Талибан» говорит, что это учреждение очень важно. «Основная цель — служить исламу. Следовательно, наличие этого министерства является обязательным», — сказал New York Post член организации Мохаммад Юсуф.

Haber Global отмечает, что вопреки сделанным ранее заявлениям, «Талибан» не включил женщин-министров в кабинет, объяснив это тем, что «нет необходимости, чтобы женщины были в правительстве, они должны рожать».

Ранее официальные лица движения заявляли, что при новом правительстве женщинам будет разрешено учиться и работать, но в соответствии с исламским религиозным законом как его трактуют талибы.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.