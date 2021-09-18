Спецпедставители Турции и США обсудили ситуацию на Южном КавказеСпе

18 сентября, 15:30

В Вашингтоне 17 сентября состоялись политические консультации между делегациями Турции и США. Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом встретилась с помощником госсекретаря США Венди Шерман и советником по политическим вопросам Викторией Нуланд, сообщает МИД Турции.

Помимо двусторонних связей были обсуждены вопросы Сирии, Ливии, Афганистане, Восточного Средиземноморья, Южного Кавказа, Средней Азией, Дальнего Востока, Африки.

Была достигнута договоренность о продолжении регулярных политических консультаций между Турцией и США.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.