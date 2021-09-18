Спецпедставители Турции и США обсудили ситуацию на Южном КавказеСпе

В Вашингтоне 17 сентября состоялись политические консультации между делегациями Турции и США. Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом встретилась с помощником госсекретаря США Венди Шерман и советником по политическим вопросам Викторией Нуланд, сообщает МИД Турции.
Помимо двусторонних связей были обсуждены вопросы Сирии, Ливии, Афганистане, Восточного Средиземноморья, Южного Кавказа, Средней Азией, Дальнего Востока, Африки.
Была достигнута договоренность о продолжении регулярных политических консультаций между Турцией и США.