Премьер-министр Грузии: Азербайджанцы — наши братья

18 сентября, 15:21

Азербайджан и азербайджанцы для нас не просто соседи, у нас прекрасные дружеские и братские отношения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии открытия спортивного комплекса, построенного при поддержке SOCAR в селе Гызылгаджилы Марнеульского муниципалитета Грузии.

Премьер-министр сказал, что совместные проекты демонстрируют уровень сотрудничества между двумя странами: «Этот проект стоимостью 3 миллиона лари является очень хорошим примером нашего братства, дружбы и сотрудничества. Наши азербайджанские братья и азербайджанское государство – для нас не просто соседи. «Я всегда говорю, что азербайджанское государство и азербайджанцы – наши братья, у нас прекрасные отношения. Мы стратегические партнеры, реализуем важные проекты. Совместно с SOCAR правительство проводит беспрецедентную газификацию страны. Наше сотрудничество очень продуктивное».

И.Гарибашвили подчеркнул, что SOCAR является одним из крупнейших инвесторов в Грузии, и ее деятельность в стране и инвестиции в сотни миллионов долларов очень важны для Грузии, передает АПА.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.