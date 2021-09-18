Премьер-министр Грузии: Азербайджанцы — наши братья

Азербайджан и азербайджанцы для нас не просто соседи, у нас прекрасные дружеские и братские отношения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии открытия спортивного комплекса, построенного при поддержке SOCAR в селе Гызылгаджилы Марнеульского муниципалитета Грузии.
Премьер-министр сказал, что совместные проекты демонстрируют уровень сотрудничества между двумя странами: «Этот проект стоимостью 3 миллиона лари является очень хорошим примером нашего братства, дружбы и сотрудничества. Наши азербайджанские братья и азербайджанское государство – для нас не просто соседи. «Я всегда говорю, что азербайджанское государство и азербайджанцы – наши братья, у нас прекрасные отношения. Мы стратегические партнеры, реализуем важные проекты. Совместно с SOCAR правительство проводит беспрецедентную газификацию страны. Наше сотрудничество очень продуктивное».
И.Гарибашвили подчеркнул, что SOCAR является одним из крупнейших инвесторов в Грузии, и ее деятельность в стране и инвестиции в сотни миллионов долларов очень важны для Грузии, передает АПА.