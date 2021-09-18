Дэниел Крэйг простился с ролью Джеймса Бонда

Актер Дэниел Крэйг, сыгравший роль агента британской секретной службы Джеймса Бонда, сказал прощальную речь в последний день съемок киноэпопеи, сообщает The Daily Mail.

Актер играл роль шпиона на протяжении 15 лет, впервые он появился в фильме «Казино рояль» (2006 год). Всего с участием Крэйга было снято пять картин про «агента 007», последний из них — «Не время умирать» — появится на российских экранах в октябре этого года.

Во время последних съемок Крэйг поблагодарил всех, кто причастен к созданию фильма про Джеймса Бонда.

«Я давно этим занимаюсь, и с некоторыми из вас я проработал большую часть своей карьеры. Это уже чуть ли не 30 лет. А многие из вас трудились со мной над пятью картинами», — выразил признательность актер.

Крэйг заявил, что «получил удовольствие от каждой секунды этих фильмов», особенно — от последнего. Он признался, что ему очень трудно прощаться с ролью, над которой работал столько лет.

«Моя «служба» на посту уже закончилась, но это — часть чего-то большего. Я оглядываюсь назад и… Я искренне так считаю. Вспоминая все эти фильмы, я горжусь ими. И знаю, что мы потрудились над ними на славу», — подытожил британец.