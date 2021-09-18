В Индии в честь дня рождения премьера за сутки вакцинировали 22 млн. человек

18 сентября, 12:32

Индийские медики за сутки, 17 сентября, вакцинировали от коронавируса более 22 миллионов человек, что стало новым рекордом в истории страны. Данные об этом приводятся на сайте министерства здравоохранения республики.

Как отмечает «Би-би-си» и India Today, причиной стало желание граждан и местных властей таким образом отпраздновать день рождения премьер-министра республики Нарендры Моди, которому исполнился 71 год. «Это подарок от сотрудников служб здравоохранения и граждан премьеру», — рассказал министр здравоохранения страны Мансух Мандавия.

В ответ Моди на своей странице в Twitter указал, что испытывает гордость за своих сограждан и считает это большой честью. «Я выражаю признательность нашим врачам, новаторам, администраторам, медсестрам, медицинским работникам и всем рядовым работникам, которые приложили много усилий, чтобы вакцинация привела к успеху», — написал Моди.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.