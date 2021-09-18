Австралия ответила на дипломатический демарш Франции

18 сентября, 12:02

Глава МИД Австралии Марис Пейн выразила сожаление из-за отзыва посла Франции Жан-Пьера Тебо, сообщает AP.

Франция отозвала своих послов из Австралии и США из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.

Пейн отметила, что понимает разочарование Франции, но объяснила такое решение обеспечением интересов национальной безопасности.

Она добавила, что Канберра ценит свои отношения с Парижем и готова к взаимодействию в будущем.

В то же время, посло Тебо заявил, что Австралия никогда не указывала на то, что может отказаться от сделки с Францией. Посол заявил, что узнали об этом решении из прессы, хотя у Канберры было много возможностей чтобы сообщить о нем.

Напомним, что США, Великобритания и Австралия создали альянс. В рамках нового союза страны будут обмениваться передовыми технологиями, в том числе военными. Первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для Австралии, из-за чего Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Позже Франция обвинила президента США Джо Байдена в том, что он нанес ей удар в спину своим альянсом с Австралией и Британией.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.