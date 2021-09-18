В Турции обнаружили одну из древнейших в мире мозаик

Одна из древнейших в мире мозаик обнаружена при раскопках в Турции, сообщает издание Daily Sabah.

Раскопки проводятся с 2012 года в провинции Йозгат в районе Соргун при участии специалистов из Италии. Размер изображения — три на семь метров, его составляют 3 147 камней.

По предварительным оценкам, возраст мозаики достигает трех с половиной тысяч лет. Артефакты относятся к периоду Хеттского царства, существовавшего в XVIII — начале XII веков до н.э.

По словам итальянского археолога Анаклето Д’агостино из Пизанского университета, мозаика была создана в 1500 годы до н.э. Он также считает, что обнаружена старейшая мозаика.