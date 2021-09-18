В Турции обнаружили одну из древнейших в мире мозаик

18 сентября, 11:26

Одна из древнейших в мире мозаик обнаружена при раскопках в Турции, сообщает издание Daily Sabah.

Раскопки проводятся с 2012 года в провинции Йозгат в районе Соргун при участии специалистов из Италии. Размер изображения — три на семь метров, его составляют 3 147 камней.

По предварительным оценкам, возраст мозаики достигает трех с половиной тысяч лет. Артефакты относятся к периоду Хеттского царства, существовавшего в XVIII — начале XII веков до н.э.

По словам итальянского археолога Анаклето Д’агостино из Пизанского университета, мозаика была создана в 1500 годы до н.э. Он также считает, что обнаружена старейшая мозаика.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.