В Кабуле прогремели два взрыва

18 сентября, 10:57

Два взрыва прогремели в Кабуле. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает 18 сентября РИА Новости со ссылкой на источники.
Отмечается, что первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй взрыв прогремел в области Ирфани Харрготи 13 района. Подробности выясняются.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин принес извинения за удар американского беспилотника в Кабуле 29 августа, из-за которого погибли гражданские. По его словам, военным поручено провести тщательный анализ уже завершенного расследования, чтобы понять на сколько оно отражает весь контекст произошедшего.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.