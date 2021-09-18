В Кабуле прогремели два взрыва

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.