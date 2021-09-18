В Кабуле прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели в Кабуле. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает 18 сентября РИА Новости со ссылкой на источники.
Отмечается, что первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй взрыв прогремел в области Ирфани Харрготи 13 района. Подробности выясняются.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин принес извинения за удар американского беспилотника в Кабуле 29 августа, из-за которого погибли гражданские. По его словам, военным поручено провести тщательный анализ уже завершенного расследования, чтобы понять на сколько оно отражает весь контекст произошедшего.