Байден проведет саммит в рамках Генассамблеи ООН

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет виртуальный саммит по вопросам COVID на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает Белый дом.

«Эта встреча посвящена расширению и усилению наших общих усилий по борьбе с COVID-19, основанных на предыдущих встречах мировых лидеров и министров на форумах, таких как G7, G20 и Act Accelerator, для сплочения гражданского общества, неправительственных организаций, филантропов и промышленности вместе с мировыми лидерами, которые придерживаются единого видения как вместе победить COVID-19», — говорится в сообщении.

Кто именно приглашен на мероприятие — не уточняется.

Известно, что 76-й сессия генеральной ассамблеи ООН официально открылась во вторник 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября на ней пройдут выступления лидеров государств-членов ООН.