Байден проведет саммит в рамках Генассамблеи ООН

18 сентября, 11:10

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет виртуальный саммит по вопросам COVID на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает Белый дом.

«Эта встреча посвящена расширению и усилению наших общих усилий по борьбе с COVID-19, основанных на предыдущих встречах мировых лидеров и министров на форумах, таких как G7, G20 и Act Accelerator, для сплочения гражданского общества, неправительственных организаций, филантропов и промышленности вместе с мировыми лидерами, которые придерживаются единого видения как вместе победить COVID-19», — говорится в сообщении.

Кто именно приглашен на мероприятие — не уточняется.

Известно, что 76-й сессия генеральной ассамблеи ООН официально открылась во вторник 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября на ней пройдут выступления лидеров государств-членов ООН.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.