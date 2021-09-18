Женева потратила на встречу Путина и Байдена около $10 млн

18 сентября, 12:46

Швейцарский кантон Женева предварительно оценил затраты на организацию июньского саммита Россия—США в $10 млн. Сумма может увеличиться на 10–15%, сообщил глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.

«Как вы понимаете, это все лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10–15%. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября»,— сказал Куэно «РИА Новости».

Государственный совет Женевы по срочному запросу депутата от партии социалистов ранее озвучил предварительные данные по расходам на встречу Владимира Путина и Джо Байдена. На организацию безопасности было направлено 5,2 млн франков ($5,6 млн). Под этим понимается работа полиции кантона, служб безопасности из соседних кантонов, их проживание и транспорт. В эти расходы не включены затраты на привлечение военных и служб гражданской защиты. Часть расходов возьмет на себя федеральная полиция.

Простой одного дня работы розничных организаций в периметре безопасности саммита обошлась в 518 тыс. франков ($556 тыс.). Еще 223 тыс. франков ($239 тыс.) направили на протокольные службы. Федеральный департамент по иностранным делам возьмет на себя расходы на перевозку и кейтеринг для журналистов на саммите — 3 млн франков ($3,2 млн).

Саммит Россия—США в Женеве состоялся 16 июня.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.