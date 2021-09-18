Юпитер столкнулся с неизвестным космическим объектом

18 сентября, 09:24

Астрономы-любители из разных стран зафиксировали момент столкновения Юпитера с неизвестным космическим объектом.

Инцидент произошел 13 сентября, когда ученые наблюдали за прохождением тени спутника Ио по поверхности Юпитера. Однако вскоре их внимание отвлекла яркая вспышка, сообщает Science Alert.

Что именно упало на Юпитер — пока неизвестно. Предположительно, это был либо небольшой астероид, либо ядро кометы.

Стоит отметить, что Юпитер вообще считается защитником Земли, поскольку своей силой тяготения захватывает огромное количество потенциально опасных космических объектов. Без существования такой массивной планеты, скорее всего, жизнь на Земле просто не смогла бы возникнуть.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.