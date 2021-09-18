Юпитер столкнулся с неизвестным космическим объектом

Астрономы-любители из разных стран зафиксировали момент столкновения Юпитера с неизвестным космическим объектом.
Инцидент произошел 13 сентября, когда ученые наблюдали за прохождением тени спутника Ио по поверхности Юпитера. Однако вскоре их внимание отвлекла яркая вспышка, сообщает Science Alert.
Что именно упало на Юпитер — пока неизвестно. Предположительно, это был либо небольшой астероид, либо ядро кометы.
Стоит отметить, что Юпитер вообще считается защитником Земли, поскольку своей силой тяготения захватывает огромное количество потенциально опасных космических объектов. Без существования такой массивной планеты, скорее всего, жизнь на Земле просто не смогла бы возникнуть.