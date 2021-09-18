Пентагон назвал ошибкой авиаудар по Кабулу

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи назвал ошибкой авиаудар американских сил по столице Афганистана Кабулу, при котором погибли мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Маккензи, было установлено, что в результате атаки погибли 10 гражданских лиц, в числе которых были семь детей. Генерал заявил, что несет полную ответственность за «трагический исход» произошедшего и извинился. Пентагонрассматривает возможность выплаты компенсаций родственникам погибших от ошибочного авиаудара и консультируется по этому вопросу с министерством финансов, добавил он.

Маккензи предположил, что будущие удары американских войск в Афганистане будут осуществляться «по более высоким стандартам».

Атака американского беспилотника на начиненный взрывчаткой автомобиль в Кабуле произошла 29 августа. Машина была поражена ракетой Hellfire, выпущенной с беспилотника Predator.