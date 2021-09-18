Пентагон назвал ошибкой авиаудар по Кабулу

18 сентября, 09:06

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи назвал ошибкой авиаудар американских сил по столице Афганистана Кабулу, при котором погибли мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Маккензи, было установлено, что в результате атаки погибли 10 гражданских лиц, в числе которых были семь детей. Генерал заявил, что несет полную ответственность за «трагический исход» произошедшего и извинился. Пентагонрассматривает возможность выплаты компенсаций родственникам погибших от ошибочного авиаудара и консультируется по этому вопросу с министерством финансов, добавил он.

Маккензи предположил, что будущие удары американских войск в Афганистане будут осуществляться «по более высоким стандартам».

Атака американского беспилотника на начиненный взрывчаткой автомобиль в Кабуле произошла 29 августа. Машина была поражена ракетой Hellfire, выпущенной с беспилотника Predator.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.