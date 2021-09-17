В планы ОДКБ не входит создание военной полиции

ОДКБ не планирует создавать собственную военную полицию. Об этом рассказал пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
«Данное соглашение не предусматривает создание каких-либо единых наднациональных правоохранительных или судебных органов в сфере военной юстиции. Речь идёт именно о создании механизма сотрудничества компетентных органов государств — членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) по уголовным и административным делам в отношении военнослужащих и иных лиц, входящих в состав коллективных сил ОДКБ», — пояснил он (цитата по RT).
«Данное соглашение не предусматривает создание каких-либо единых наднациональных правоохранительных или судебных органов в сфере военной юстиции. Речь идёт именно о создании механизма сотрудничества компетентных органов государств — членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) по уголовным и административным делам в отношении военнослужащих и иных лиц, входящих в состав коллективных сил ОДКБ», — пояснил он.