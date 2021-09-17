Известному режиссеру не нравится идея Маска о колонизации Марса

18 сентября, 00:16

Режиссер фильма «Дюна» Дени Вильнев подверг критике идею главы Tesla Илона Маска о колонизации Марса. По мнению кинематографиста, человечество должно сконцентрироваться на сохранении экологии Земли, а не тратить ресурсы в попытке освоить чужую планету.

«Какой бы привлекательной ни была это идея [колонизации Марса], я все же думаю, что трансформация экологии чужой планеты под нужды человека потребует колоссального количества ресурсов и энергии. Лично я бы их направил на спасение нашей родной планеты, — сказал Вильнев, слова которого приводит «Газета.ру». — Мне не кажутся мудрыми размышления, что будущее человечества — где-то за пределами Земли. Думаю, будущее людей должно быть связано именно с нашей родной планетой. Ведь здесь у нас есть все необходимое. Позаботиться о том, чем мы обладаем здесь и сейчас, — гораздо важнее размышлений о переселении куда-то в другое место. Я в этом глубоко убежден».

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».