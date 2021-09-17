ЕС готов помочь Баку и Еревану преодолеть последствия войны

Двухсторонние и трехсторонние военные учения, проводимые Азербайджаном вместе с союзниками, в последнее время находятся в фокусе внимания экспертного сообщества, и не только. Беспрецедентные по своему масштабу и интенсивности проведения, они, несомненно, представляют собой серьёзный «сигнал», особенно если проводятся, к примеру, в Лачинском районе, совсем рядом с Лачинском коридором. Тем более что этот коридор в последнее время все чаще становится предметом острых обсуждений.

Как уже сообщал Minval.az, Мария Захарова, спикер российского МИДа, накануне заявила, что Москва довела свою позицию до Баку в связи с азербайджано-турецкими учениями. Она отметила, что азербайджанская сторона «с пониманием отнеслась к этой позиции», но при этом не стала раскрывать каких-либо других деталей. Проще говоря, Москва обеспокоилась учениями.

Можно было бы, конечно, в который раз отметить, что России, в конце концов, следовало бы перестать лезть туда, куда её никто не просит, и не указывать суверенным странам, что им можно, а что нельзя делать на их собственной территории. Тем более что Баку и Анкара неоднократно подчёркивали, что их союз не направлен против третьих стран, подразумевая при этом Москву. Но при этом в Турции открыто говорили и говорят, что расценивают любую угрозу против Азербайджана как угрозу против себя. И именно этот месседж свел на нет для Азербайджана риск открытого вмешательства определенных сил в 44-дневную войну на стороне Армении, и силы эти действовали «исподтишка».

С другой стороны, накануне Россия провела учения «Запад-2021», в которых участвовал и армянский батальон, а минобороны сообщало, что в ходе учений использовался и опыт боевых действий в Карабахе. Не припомним, чтобы Азербайджан по этому поводу «доводил свою позицию» до сведения России. Но Баку озвучивал неоднократно, причем, публично свою озабоченность по другим вопросам — к примеру, планам России по модернизации армянской армии (сегодня стало известно, что российский производитель оружия ORSIS возобновил сотрудничество с Минобороны Армении), пропуску иранских грузовиков в Карабах, реализации трехстороннего заявления, в частности, вывода армянских вооруженных формирований. Словом, Баку открыто обозначает проблемы. Но встречает ли с пониманием Москва позицию азербайджанской стороны? Вряд ли. Иначе сейчас мы наблюдали бы в Лачинском коридоре совершенно другую картину. В случае же с иранскими грузовиками, не стерпев демонстративного игнора со стороны росмиротворцев, Баку пришлось взять ситуацию в свои руки и самому решить проблему. Это был сильный ход Алиева.

Вчера же стало известно, что «миротворцы», оказывается, продолжают пропускать в регион иностранцев без согласия Баку: член Национальной ассамблеи Франции Франсуа Пуппони принял участие в церемонии открытия Центра франкофонии в Ханкенди вместе с мэром Арнувиля Паскалем Доллем. В своем заявлении азербайджанский МИД в привычной для «мамедъяровской эпохи» манере не решился назвать вещи своими именами, но ведь все очевидно: французы оказались в Ханкенди не сами по себе. Почему же в таком случае у Байрамова не захотели упрекнуть Москву в данной ситуации? Довел ли наш МИД свою позицию по дипломатическим каналам до Москвы?

Пока у нас нет ответов на эти вопросы. Но все чаще мы становимся свидетелями, что именно Москва открыто предпринимает действия, которые могут привести к серьёзной дестабилизации. И при этом в Москве любят рассказывать, как её усилиями была остановлена прошлой осенью война, стремясь предстать в образе «ангела мира». Но это было бы смешно, если бы не было так грустно. В реальности все иначе, и в Азербайджане совершенно иное мнение по вопросу «миротворчества» Москвы, которая продолжает опекать Ереван. А по данным армянской прессы, в Москве на днях состоялись переговоры с азербайджанской стороной, в ходе которых удалось согласовать детали будущего документа, и «Ереван остался, в целом, доволен результатом»…

У каждого должно быть понимание, что ситуация не разрешится в скором времени: азербайджанцы ждали восстановления своего суверенитета 30 лет, и наивно было бы полагать, что оставшиеся вопросы можно решить за несколько месяцев. Теперь все нам стоит снова набраться терпения — война научила, что справедливость рано или поздно все равно восторжествует. Однако уже сейчас ясно, что ситуация будет оставаться напряженной, как минимум, в ближайшие четыре года.

Поэтому необходимо как можно скорее взять под контроль Лачинский коридор и решить одну из главных на сегодняшний день проблем, приносящих головную боль. И поторопиться с началом процесса реинтеграции. И еще осознавать, что вполне вероятны попытки перекроить статус-кво, сложившийся уже после 44-дневной войны — и со стороны сепаратистов, и ереванских реваншистов, и внешних игроков, которые явно не руководствуются принципом «не навреди». Но им всем придется считаться с послевоенными реалиями.

Максуд Салимов