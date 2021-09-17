Space X Илона Маска выведет на орбиту спутник Türksat 6A

Первый национальный телекоммуникационный спутник Турции Türksat 6A выведет на орбиту американская компания Space X.

Как сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу Anadolu, Türksat AŞ уже подписала контракт со SpaceX на оказание пусковых услуг.

Глава ведомства отметил, что между Министерством транспорта и инфраструктуры, TÜBİTAK и Türksat A при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана официально подписаны проектное соглашение по спутнику и дополнительный протокол к нему.

Монтаж, интеграция и испытания спутника Türksat 6A проводятся в Центре интеграции и тестирования космических систем (USET), сообщил Караисмаилоглу.

«Работы по интеграции инженерной модели в рамках проекта завершены, начался этап тестирования. В 2021 году ожидается завершение работ по интеграции летной модели спутника и начало этапа экологических испытаний», — проинформировал министр.

Караисмаилоглу подчеркнул, что проект позволит Турции войти в десятку стран-производителей телекоммуникационных спутников.

«Производство и испытания спутника планируется завершить к концу 2022 года, а запуск запланирован на первый квартал 2023 года», — добавил он.

Реализация проекта продолжается на единственном в своем роде предприятии TUSAŞ в Турции, открытие которого состоялось в мае 2015 года с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Новый телекоммуникационный спутник позволит улучшить вещание телеканалов, расширить возможности широкополосного интернета и обеспечить более качественную GSM-связь в странах Европы, Азии и Африки.