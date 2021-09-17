Эрдоган представит мировым лидерам в Нью-Йорке свою новую книгу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представит свою новую книгу «Более справедливый мир возможен» (Daha Adil Dünya Mümkün) лидерам стран, с которыми встретится на полях Генассамблеи ООН.

Турецкий лидер 19 сентября отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и ряде других мероприятий, передает «Анадолу».

Эрдоган намерен представить свою книгу, переведенную на английский язык под названием A Fairer World Is Possible, мировым лидерам, с которыми проведет встречи в рамках ГА ООН.

Помимо английского языка книга турецкого лидера переведена на арабский и французский языки.

В книге глава государства подробно описывает усилия Турции по обеспечению справедливости для всего человечества.

Турецкий лидер указал в своем произведении на дилеммы глобальной политики, в частности на несправедливость, миграционный кризис, международный терроризм и проблему исламофобии, а дискриминацию и двойные стандарты в мире раскрыл на примере ООН.

Автор книги привлек внимание к таким проблемам ООН, как легитимность, дееспособность, эффективность, инклюзивность, представительство и система управления.

Президент Турции подчеркивает необходимость фундаментального реформирования Совета Безопасности ООН.

Глава турецкого государства посредством произведения делает посыл о том, что «в мире, где умирают дети и где их убивают, нет невиновных».

Кроме того, Эрдоган считает, что правосудие — это то, в чем больше всего нуждается современное мировое сообщество.

«К сожалению, институты, ответственные за установление глобальной справедливости, работают по инерции», — говорится в книге.

По словам турецкого лидера, в век, когда утеряно милосердие, политики обязаны обеспечить справедливость и стать голосом совести.

Турция продолжит призывать к реформе ООН, руководствуясь идеей о том, что «Мир больше пяти», до установления системы, в которой сила за тем, кто прав, а не наоборот — прав тот, кто силен, подчеркивает автор произведения.

Эрдоган указывает на невозможность решения проблем современности посредством институтов, сформированных в соответствии с требованиями прошлого.

Более того, очевидно, что эти институты создают новые проблемы, утверждает глава турецкого государства.

«В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира», — следует из книги.

Все доходы от книги, изданной Turkuvaz Kitap и переведенной на такие языки мира, как английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский, будут переданы Управлению по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.