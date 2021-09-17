Правительство РФ распорядилось до 2030 года вернуть в Россию 500 тысяч соотечественников

17 сентября, 14:55


Правительство РФ утвердило программу по добровольному переселению россиян, которые живут за рубежом.

Согласно постановлению, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, российские власти планируют в период с 2022 по 2030 год вернуть в Россию как минимум 500 тысяч соотечественников.

С этой целью группы сотрудников МИД и МВД должны будут выезжать за границу, где будут рассказывать о программе переселения и убеждать людей вернуться. Подчеркивается, что переезд должны оплатить за счет федерального бюджета.

Указ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» был подписан президентом Владимиром Путиным в 2006 году. По данным МВД, в 2009 году в Россию вернулись около 9 тысяч человек. Ко II кварталу 2021 года на учет программы встали более 19 тысяч человек.

В начале сентября этого года Владимир Путин заявил, что население России в настоящее время могло бы достигать 500 млн человек, если бы не случились такие события, как революция 1917 года и распад СССР. Президент подчеркнул, что к такому выводу пришли «специалисты», имена которых Путин не упомянул.

﻿

Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».