Правительство РФ распорядилось до 2030 года вернуть в Россию 500 тысяч соотечественников



Правительство РФ утвердило программу по добровольному переселению россиян, которые живут за рубежом.

Согласно постановлению, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, российские власти планируют в период с 2022 по 2030 год вернуть в Россию как минимум 500 тысяч соотечественников.

С этой целью группы сотрудников МИД и МВД должны будут выезжать за границу, где будут рассказывать о программе переселения и убеждать людей вернуться. Подчеркивается, что переезд должны оплатить за счет федерального бюджета.

Указ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» был подписан президентом Владимиром Путиным в 2006 году. По данным МВД, в 2009 году в Россию вернулись около 9 тысяч человек. Ко II кварталу 2021 года на учет программы встали более 19 тысяч человек.

В начале сентября этого года Владимир Путин заявил, что население России в настоящее время могло бы достигать 500 млн человек, если бы не случились такие события, как революция 1917 года и распад СССР. Президент подчеркнул, что к такому выводу пришли «специалисты», имена которых Путин не упомянул.