В Австралии появятся новые американские военные базы

17 сентября, 18:00


США усилят свое военное присутствие в Австралии, прорабатывается размещение американских военных баз на постоянной основе на юге континента, сообщил в пятницу в программе Today телеканала 9News австралийский министр обороны Питер Даттон.

«Некоторые будут на постоянной основе, мы прорабатываем их численность. Большие возможности в этом на севере Австралии, где могут базироваться эти люди, но и в южных штатах тоже», — сказал министр.

В настоящее время в Австралии действуют две военные базы США — разведцентр на севере страны в Алис-Спрингс и военно-морская база в Эксмауте в штате Западная Австралия.

«Соединенные Штаты говорят, что привезут все виды самолетов: бомбардировщики, разные разведывательные самолеты», — сказал Даттон.

«Мы многое можем сделать, в морском пространстве, в воздушном пространстве, и также есть большие возможности здесь для австралийской промышленности», — подчеркнул министр.

Накануне президент США Джо Байден и премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон объявили о создании нового военного партнерства AUKUS, которое предполагает строительство на основе американских и британских технологий атомных подводных лодок для Австралии.

Для этого власти Австралии разорвали крупнейший контракт на строительство обычных подлодок в Францией. Вместе с тем, как сообщил Даттон, атомные подлодки Австралия сможет спустить на воду только к концу 30-х годов.

﻿

Эрдоган: Ранее в Карабахе ни одна страна не проявила такого самопожертвования, как Турция

17 сентября, 19:54

«Нет второй страны, настолько же принципиально ведущей себя перед лицом трагедий, как Турция. Ранее в Ираке, Сирии, Ливии, Карабахе, а теперь в Афганистане ни одна страна не проявила такого самопожертвования, как Турция».

Об этом в своем выступлении перед жителями Мерсина сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция продолжает вести себя так же гуманно, руководствуясь принципами братства и человечности, но в дальнейшем не будет нести в одиночку ответственность в вопросах, связанных с миграцией: «Турция распростерла объятия для миллионов переселенцев. Мерсин – один из наших регионов, приютивших наибольшее число мигрантов и лиц, подвергшихся террору, принявших на себя большую нагрузку в этом плане. Но пришло время другим кругам, в том числе и европейским странам, действовать более реально и предпринимать практические шаги в вопросе, связанном с мигрантами. Мы отстаиваем принципы гуманизма, но в дальнейшем не допустим, чтобы ни Мерсин, ни другие наши провинции испытывали нагрузку, связанную с переселенцами» (цитата по АПА).