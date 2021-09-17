СМИ: Telegram чаще используют для продажи украденных данных



Киберпреступники значительно чаще стали пользоваться мессенджером Telegram с целью продажи и обмена украденных данных в качестве альтернативы дакрнету. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times (FT), которая провела расследование совместно с компанией Cyberint, занимающейся защитой своих клиентов от киберугроз.

«В последнее время мы наблюдаем рост использования Telegram киберпреступниками на 100 с лишним процентов. Его сервис зашифрованных сообщений становится все более популярным среди злоумышленников, осуществляющих мошенническую деятельность и продающих украденные данные», — сказал аналитик по киберугрозам из Cyberint Таль Самра.

FT обратила внимание на открытый канал под названием combolist, где хакеры продают или просто распространяют данные, в том числе логины и пароли пользователей. Telegram удалил этот канал в четверг после того, как за комментарием к нему обратилось британское издание.

Использование мессенджера криминальными элементами может усилить давление на платформу со штаб-квартирой в Дубае с требованием ужесточения модерации контента, поскольку в будущем Telegram планирует провести первичное публичное размещение акций и изучает возможность включения рекламы в свой сервис, отмечает газета.

Telegram — бесплатная система мгновенного обмена сообщениями, работающая на большинстве мобильных и стационарных операционных систем через интернет. Она позволяет обмениваться текстами, изображениями, аудио-, видео- и прочими видами файлов, вести онлайн-конференции и вещание в виде тематических каналов, совершать аудио- и видеозвонки. Telegram поддерживает так называемые секретные чаты — передачу зашифрованной информации между отправителем и получателем напрямую, минуя серверы-посредники. Мессенджер в 2013 году создал основатель «ВКонтакте» Павел Дуров.