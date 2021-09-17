Путин назвал бегством поспешный вывод войск США из Афганистана

Президент России Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством.

«Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», — заявил Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, передает ТАСС.

Он призвал задействовать потенциал ШОС для содействия инклюзивному мирному процессу в Афганистане. «Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма», — заявил глава российского государства.

Нужно стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний, считает Путин. «Смена власти [в Афганистане] прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы [движение «Талибан» запрещено в РФ] контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», — подчеркнул российский лидер.