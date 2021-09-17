Зеленский наградил Меркель орденом Свободы за поддержку суверенитета Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы за поддержку суверенитета республики. Об этом сообщает «Українськi Новини».

«Благодаря ее личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение России на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве», — говорится в документе.

В наградном листе уточняется, что канцлер Германии является одним из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политических деятелей.

В офисе украинского главы обратили внимание, что объем финансово-технической, а также гуманитарной помощи правительства Меркель Украине составил 1,4 млрд. евро. Речь о периоде с 2014 года.