Зеленский наградил Меркель орденом Свободы за поддержку суверенитета Украины

17 сентября, 11:53

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы за поддержку суверенитета республики. Об этом сообщает «Українськi Новини».

«Благодаря ее личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение России на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве», — говорится в документе.

В наградном листе уточняется, что канцлер Германии является одним из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политических деятелей.

В офисе украинского главы обратили внимание, что объем финансово-технической, а также гуманитарной помощи правительства Меркель Украине составил 1,4 млрд. евро. Речь о периоде с 2014 года.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».