В России стартовали парламентские выборы

17 сентября, 00:17

В России начали свою работу первые избирательные участки — они открылись 17 сентября в 8:00 (00:00 бак.вр. пятницы 17 сентября) на Камчатке и Чукотке.

Голосование на территории РФ завершится в 21:00 мск (22.00 — бак.вр.) 19 сентября, когда избирательные участки закроются в самом западном регионе — Калининградской области.

«Стартует широкомасштабная избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, по выборам высших должностных лиц в ряде регионов, по выборам в законодательные собрания субъектов РФ и еще много-много кампаний на муниципальном уровне. Некоторые избиратели у нас получат до девяти бюллетеней. Такая сложная, интересная, жаркая кампания», — отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, слова которой приводит «Интерфакс».

По ее словам, что в ходе текущей кампании ЦИК зафиксировал рекордное количество агитационных материалов от партий, участвующих в выборах в Госдуму.

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Мамедов: 30 лет нарушений прав азербайджанцев во время оккупации недопустимы

16 сентября, 23:31

Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

«В ближайшие дни мы привлечем Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 30 лет нарушений прав азербайджанцев во время оккупации недопустимы», — написал он.