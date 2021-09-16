В России стартовали парламентские выборы

В России начали свою работу первые избирательные участки — они открылись 17 сентября в 8:00 (00:00 бак.вр. пятницы 17 сентября) на Камчатке и Чукотке.

Голосование на территории РФ завершится в 21:00 мск (22.00 — бак.вр.) 19 сентября, когда избирательные участки закроются в самом западном регионе — Калининградской области.

«Стартует широкомасштабная избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, по выборам высших должностных лиц в ряде регионов, по выборам в законодательные собрания субъектов РФ и еще много-много кампаний на муниципальном уровне. Некоторые избиратели у нас получат до девяти бюллетеней. Такая сложная, интересная, жаркая кампания», — отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, слова которой приводит «Интерфакс».

По ее словам, что в ходе текущей кампании ЦИК зафиксировал рекордное количество агитационных материалов от партий, участвующих в выборах в Госдуму.