Европарламент ратует за пересмотр отношений ЕС с Россией

Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к ЕС о пересмотре отношений с Россией. За высказались 494 депутата, против — 103, еще 72 воздержались. Информацию распространяет «Корреспондент».

В документе рекомендуется властям ЕС «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России… и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов.

В частности, ЕС должен противодействовать угрозе безопасности, бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран Восточного партнерства, вести выборочный диалог с Кремлем, поддерживать демократическое общество.

Также страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму РФ», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».

Кроме того, руководству ЕС рекомендуется «укреплять сотрудничество с США» и другими партнерами с целью учреждения глобального альянса по защите демократии.

Автор доклада считает, что повестка ЕС должна «противостоять попыткам России и Китая дестабилизировать европейский порядок».

Доклад уже прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Хороший документ. Приветствую принятие Европарламентом доклада о политических отношениях между ЕС и РФ», — сказал он.

По его словам, для Украины важно, что одним из главных подходов в вопросе отношений с РФ является невозможность возвращения к нормальному сотрудничеству, пока Москва не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против ЕС, стран Восточного партнерства. А также пока территориальность Украины, Молдовы и Грузии не будет восстановлена в пределах международно признанных границ.