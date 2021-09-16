Представители ОИС расследовали случаи армянского вандализма в Шуше

Находящаяся в нашей стране по приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой делегация под руководством президента Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества, в состав которой входит и советник генерального секретаря Ассоциации, посетила город Шуша. Основной целью исследовательской миссии делегации является проведение мониторинга случаев вандализма в отношении социальных объектов, культурно-исторических памятников в Шуше, одном из важных центров историко-культурной, общественно-политической жизни Азербайджана.

Члены делегации, посмотревшие бюсты гениальных личностей азербайджанской культуры — Узеира Гаджибейли, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля, а также посетившие мечети Юхары и Ашагы Говхар Ага, провели в Шуше мониторинг. Они провели на месте расследование, связанное со случаями вандализма против культурно-исторических памятников в период политики агрессии, оккупации и терроризма Армении против Азербайджана, осуществляемой на протяжении более 30 лет, уточняет АЗЕРТАДЖ.

На основе результатов проведенного в Шуше мониторинга будет подготовлен отчет, направленный впоследствии в международные организации.