Президента Индонезии обязали обеспечить жителей чистым воздухом



Обнародован вердикт суда о виновности президента Индонезии Джоко Видодо в пренебрежительном отношении к качеству воздуха в столице. Главе государства, губернатору Джакарты и другим чиновникам, отвечающим за решение проблем с экологией, приказали обеспечить жителям безопасные для здоровья условия проживания, передает журнал Time.

Судья Сайфуддин Зухри рассмотрел иск активистов, поданный на правительство страны в 2019 году. В четверг, 16 сентября, Джоко Видодо установили требования «о принятии решительных и адекватных мер для защиты права людей на здоровый воздух в столице».

Экологи в своей жалобе указывали на плохое качество воздуха в столице из-за превышения допустимых норм по выбросам. Индонезия систематически входит в топ стран мира по неблагоприятной ситуации с атмосферой. Согласно индексу IQAir, Джакарта с населением в десять миллионов человек имеет в среднем 39,6 балла, что указывает на высокое содержание в воздухе вредных примесей.