Президента Индонезии обязали обеспечить жителей чистым воздухом

16 сентября, 17:30


Обнародован вердикт суда о виновности президента Индонезии Джоко Видодо в пренебрежительном отношении к качеству воздуха в столице. Главе государства, губернатору Джакарты и другим чиновникам, отвечающим за решение проблем с экологией, приказали обеспечить жителям безопасные для здоровья условия проживания, передает журнал Time.

Судья Сайфуддин Зухри рассмотрел иск активистов, поданный на правительство страны в 2019 году. В четверг, 16 сентября, Джоко Видодо установили требования «о принятии решительных и адекватных мер для защиты права людей на здоровый воздух в столице».

Экологи в своей жалобе указывали на плохое качество воздуха в столице из-за превышения допустимых норм по выбросам. Индонезия систематически входит в топ стран мира по неблагоприятной ситуации с атмосферой. Согласно индексу IQAir, Джакарта с населением в десять миллионов человек имеет в среднем 39,6 балла, что указывает на высокое содержание в воздухе вредных примесей.

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.