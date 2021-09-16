СМИ: Россия готовится к нападению на Польшу и Литву

Россия не отказывается от «агрессивной риторики», стягивает свои военные силы к границам и готовит военное вторжение в Польшу и Литву. Об этом пишет британское издание The Sun.

По версии СМИ, Россия специально публикует в открытом доступе кадры совместных с Беларусью военных учений «Запад-2021». Вряд ли они носят оборонительный характер, полагают авторы материала, отмечая, что в маневрах принимали участие тысячи солдат, сотни самолетов, вертолетов, ракетных установок и танков. При этом российские воинские подразделения вели огонь вблизи белорусского Бреста у границы Польши, указано в материале британских журналистов.

В то же время польский портал Fakt пишет, что на самом деле в РФ готовятся к войне с Польшей и Литвой. Именно так в Польше восприняли учения, там считают их угрозой национальной безопасности, отмечает издание. Других подробностей оно не приводит.