В Тбилиси расстреляли сына вора в законе

16 сентября, 15:52

Молодой житель Тбилиси, который накануне вечером был тяжело ранен во время стрельбы в районе Вера, скончался в Университетской клинике им. Хечинашвили, сообщили Sputnik в больнице.

У 22-летнего парня было несколько огнестрельных ранений в области груди. Пациенту сделали операцию, но спасти его не удалось.

Кровавая разборка произошла на улице Анджапаридзе в центральном районе Вера. Стрельбе предшествовала ссора. Как рассказывают очевидцы, молодой человек пытался скрыться от преследователя. По распространенной информации, нападавший произвел девять выстрелов.

По данным грузинских СМИ, погибший Ника Кварацхелия является основателем платформы Feedc — это геолокационная платформа, которая дает людям возможность для обмена информацией по всему миру. По версии СМИ, убийца поджидал жертву у подъезда, где тот снимал квартиру. После выстрелов преступник скрылся с места происшествия на легковом автомобиле, который был припаркован на улице Николадзе.

СМИ также выяснили, что Кварацхелия является сыном так называемого «вора в законе» Гии Кварацхелия, который живет за границей. По одной из версий, причиной убийства могла стать месть.

МВД Грузии начало расследование.

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.