В Тбилиси расстреляли сына вора в законе

Молодой житель Тбилиси, который накануне вечером был тяжело ранен во время стрельбы в районе Вера, скончался в Университетской клинике им. Хечинашвили, сообщили Sputnik в больнице.

У 22-летнего парня было несколько огнестрельных ранений в области груди. Пациенту сделали операцию, но спасти его не удалось.

Кровавая разборка произошла на улице Анджапаридзе в центральном районе Вера. Стрельбе предшествовала ссора. Как рассказывают очевидцы, молодой человек пытался скрыться от преследователя. По распространенной информации, нападавший произвел девять выстрелов.

По данным грузинских СМИ, погибший Ника Кварацхелия является основателем платформы Feedc — это геолокационная платформа, которая дает людям возможность для обмена информацией по всему миру. По версии СМИ, убийца поджидал жертву у подъезда, где тот снимал квартиру. После выстрелов преступник скрылся с места происшествия на легковом автомобиле, который был припаркован на улице Николадзе.

СМИ также выяснили, что Кварацхелия является сыном так называемого «вора в законе» Гии Кварацхелия, который живет за границей. По одной из версий, причиной убийства могла стать месть.

МВД Грузии начало расследование.