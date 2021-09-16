Пашинян предложил оснастить Коллективные силы ОДКБ беспилотниками



Силы ОДКБ нужно перевооружать современной техникой, в том числе беспилотными аппаратами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

В заседании приняли участие и президенты Беларуси (Александр Лукашенко), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Таджикистана (Эмомали Рахмон), Кыргызстана (Садыр Жапаров), а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Президент России Владимир Путин принял участие в заседании в режиме видеосвязи.

Обсуждались вопросы безопасности в зоне ответственности ОДКБ, дальнейшее развитие организации, а также обстановка в Афганистане.

Пашинян обратил внимание, что председательство в ОДКБ переходит к Армении, в связи с чем Ереван хочет порекомендовать партнерам сосредоточиться на углублении взаимопомощи и координации внешнеполитических позиций, чтобы выработать согласованные подходы по вопросам, затрагивающим интересы стран-членов.

“Мы придаем большую важность совещаниям, в том числе на уровне заместителей министров иностранных дел и обороны”, — добавил он.

В ходе своего председательства в ОДКБ Армения намерена возобновить практику проведения форумов по безопасности в Ереване, в том числе учитывая диалог с ОДКБ,ОБСЕ и ООН.

Напомним, следующее заседание Совета безопасности ОДКБ пройдет в конце 2022 года в Ереване. Корме того, принято решение провести в Таджикистане общие масштабные учения.