Анджей Дуда поддержал вступление Украины в ЕС



Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею вступления Украины в Европейский союз. По его мнению, ЕС должен продемонстрировать, что не является клубом для избранных. Такую идею он озвучил во время своего выступления на одной из неформальных встреч президентов стран-участниц ЕС, сообщает сайт польского президента.

Дуда отметил, что Евросоюз не вызывает доверия, если не предоставляет возможность вступления тем партнерам, которые предпринимают усилия по модернизации и хотят присоединиться к ЕС.

«Поэтому я говорю о расширении. Мы Европа, континент, а не клуб для избранных. Мы должны быть открыты для других европейских стран, для тех, которые уже проводят реформы для вступления в ЕС», — заявил Дуда.

Он подчеркнул, что на сегодня «железный занавес» сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства.

«И я говорю это открыто: в непосредственной близости от нас есть европейские страны, которые должны быть частью нашего сообщества. Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел там молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны. Все мы видели Украину в 2014 году, когда молодые патриоты и демократы погибли на баррикадах за свою страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество», — добавил Дуда.

Он также отметил, что в Польше есть консенсус по поводу вступления Украины в ЕС, и даже через 10-15 лет другой польский президент «будет говорить то же самое, пока этот вопрос не продвинется вперед».