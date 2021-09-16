В Турции нашли фрагменты статуи римского императора Адриана

Турецкие археологи, ведущие раскопки в античном городе Алабанда в западной провинции Айдын в Турции, нашли фрагменты статуи римского императора Публия Элия Траяна Адриана, возраст которых оценивается примерно в 1900 лет. Об этом сообщает газета Hürriyet Daily News.

Раскопки в Алабанде, одном из крупнейших городов древней Анатолии, начались в 2015 году и развернулись на площади 500 га. Возглавляет их профессор Али Ялчин из Университета имени Ататюрка в Эрзуруме. Шесть фрагментов мраморной статуи Адриана, которая, как считается, была доставлена в Айдын в 120 году во время визита Адриана, найдены в разных местах во время продолжающихся раскопок в здании сената. Поиски отсутствующих частей статуи все еще продолжаются — до сих пор не хватает некоторых фрагментов головы и тела. После завершения работ 2,5-метровая статуя будет доставлена в археологический музей Айдына.