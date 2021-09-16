Дипломатия не сработала: урок географии для иранских «дальнобойщиков» и не только



МВД Азербайджана официально подтвердило задержание в Губадлинском районе, на участке трассы Горис-Кафан, иранских «дальнобойщиков». Как пояснили в МВД, «автомобили, въехавшие из Армении в Азербайджан незаконным путем, были остановлены и задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы», и теперь «в отношении водителей этих автомобилей будут приняты меры в соответствии с законодательством Азербайджана». А в соцсетях активно постят фотокопию грузовой накладной, где указан адрес «Степанакерт, Армения».

Это очередной — и жесткий — ход Азербайджана в скандале вокруг иранской «большегрузной контрабанды» в Ханкенди, куда фуры из ИРИ проезжают по территории Армении и далее Лачинскому коридору, не получив соответствующего разрешения от властей Азербайджана. Напомним: Азербайджан предпринял несколько попыток урегулировать вопрос по конфиденциальным дипломатическим каналам, приглашали в МИД посла ИРИ. На открытый конфликт в Баку не шли, и в Тегеране, похоже, опять перепутали миролюбие со страхом, решив, что на протесты Баку можно не реагировать. И ошиблись. Власти Азербайджана, убедившись, что дипломатия не сработала, перешли к жёстким мерам. Еще несколько дней назад стало известно, что с водителей иранских «большегрузов» в Губадлинском районе взимают пограничную и таможенную пошлину за въезд на территорию Азербайджана, и то, что наша страна имеет на это полное право, подтвердил даже премьер-министр Армении Никол Пашинян. И вот теперь задержаны водители двух фур, перевозивших, по одним данным, ГСМ, по другим, цемент.

С юридической точки зрения позиция официального Баку безупречна. Уважение границ и территориальной целостности — тот вопрос, где Азербайджан занимал и занимает принципиальную позицию. И вопрос не в таможенных сборах — вопрос в уважении к признанным границам Азербайджана. Более того, везут иранские «большегрузы» в Ханкенди не финики, не ковры и не фисташки, а ГСМ и цемент. А это уже априори грузы двойного назначения. ГСМ использует и военная техника. Она как бы должна была быть выведена из Карабаха, но что припрятано в ханкендинских гаражах? А цемент идет не только на распиаренное строительство домиков для местных жителей, которые сначала бойко заселялись на оккупированные азербайджанские земли, а во время войны вынуждены были оттуда бежать. Цемент идет и на бетонирование военных позиций, а армянская сторона, напомним, время от времени пытается укрепить свои посты в Карабахе. И это тем более вынуждает Азербайджан действовать по жесткому сценарию.

И что же — в Иране об этом ну совсем не знают? Вряд ли. Тем более что с минувшей осени Карабах в центре внимания СМИ и политиков. Другое дело, что там рассчитывали на «не рискнут» и «проглотят». Но теперь «глотать пилюлю» приходится самим.

Более того, ставки для Ирана существенно выше, чем это может показаться на первый взгляд. Участок Горис-Кафан— это часть «стратегической» Тегеран уже не первый год — и не первое десятилетие! — использует Армению для обхода режима санкций. Достаточно вспомнить, как сопротивлялся и упирался на переговорах с Джоном Болтоном Никол Пашинян, когда речь шла о режиме соблюдения санкций на ирано-армянской границе.

Так что теперь Азербайджан не просто провёл показательный урок географии для водителей иранских большегрузов. Сегодня учить новую географию приходится слишком многим, причем и в Ереване, и в Тегеране, и в других столицах. Нахватав предварительно «двоек». И вот безболезненного способа их исправить не просматривается.

Нурани