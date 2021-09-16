Узбекистан пока не планирует вступать в ОДКБ



Узбекистан пока не собирается вступать в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станистав Зась во время Совета коллективной безопасности.

В середине 1992 года Узбекистан вместе с Россией, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном подписал в Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ), который вступил в силу в апреля 1994-го.

Соглашение было рассчитано на 5 лет и допускало продление. В 1999-м Узбекистан отказались повторно подписывать документ.

Решение о полноправном присоединении Узбекистана к ОДКБ в августе 2006-го, однако в 2012-м Ташкент направил ноту с уведомлением о приостановлении членства Узбекистана.