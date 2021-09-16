Узбекистан пока не планирует вступать в ОДКБ

16 сентября, 13:29


Узбекистан пока не собирается вступать в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станистав Зась во время Совета коллективной безопасности.

В середине 1992 года Узбекистан вместе с Россией, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном подписал в Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ), который вступил в силу в апреля 1994-го.

Соглашение было рассчитано на 5 лет и допускало продление. В 1999-м Узбекистан отказались повторно подписывать документ.

Решение о полноправном присоединении Узбекистана к ОДКБ в августе 2006-го, однако в 2012-м Ташкент направил ноту с уведомлением о приостановлении членства Узбекистана.

﻿

Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.