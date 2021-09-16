В США вновь назвали Россию главной военной угрозой в ближайшие 10 лет



Кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Россия останется главной военной угрозой Североатлантического альянса в обозримой перспективе. Соответствующее заявление она сделала во время слушаний в Конгрессе, передает РИА «Новости».

«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», — сказала Смит.

Она отметила, что с 2014 года, когда на Украине начался кризис, альянс достиг успехов в способности противостоять РФ, но впереди предстоит еще много работы.

«Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, — идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», — заявила Смит.

В случае утверждения своей кандидатуры на пост постпреда при НАТО она пообещала убедить Турцию отказаться от покупки российских систем ПВО С-400, а также работать над нейтрализацией последствий ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Смит назвала трубопровод «плохой сделкой» и «геополитическим проектом», который подрывает безопасность Европы и, в частности, Украины.

Следует отметить, что ранее и глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия в настоящее время является основной военной угрозой для Соединенных Штатов.