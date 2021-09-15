Кадыров пригрозил Закаеву сожжением

16 сентября, 01:02

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил «сжечь в синем пламени» бывшего чеченского полевого командира Ахмеда Закаева. Об этом он заявил во время эфира, прошедшего в инстаграме спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

«Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем, я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца. Ты не мужчина и не достоин называть его имя. У тебя никогда не было своего мнения, ты просто курица, которая всегда пряталась за спинами лучших», — заявил Кадыров, слова которого приводит «Кавказ.Реалии».

Глава Чечни добавил, что его критики используют его заявления в сети, чтобы получить политическое убежище в разных странах. «Мы не будем вас убивать, вы нужны нам живыми, здоровыми. Мы привезем вас домой и поставим на колени перед людьми. Не умирайте пока, берегитесь там от коронавируса, козлы», — добавил Кадыров.

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».