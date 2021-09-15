Кадыров пригрозил Закаеву сожжением

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил «сжечь в синем пламени» бывшего чеченского полевого командира Ахмеда Закаева. Об этом он заявил во время эфира, прошедшего в инстаграме спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

«Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем, я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца. Ты не мужчина и не достоин называть его имя. У тебя никогда не было своего мнения, ты просто курица, которая всегда пряталась за спинами лучших», — заявил Кадыров, слова которого приводит «Кавказ.Реалии».

Глава Чечни добавил, что его критики используют его заявления в сети, чтобы получить политическое убежище в разных странах. «Мы не будем вас убивать, вы нужны нам живыми, здоровыми. Мы привезем вас домой и поставим на колени перед людьми. Не умирайте пока, берегитесь там от коронавируса, козлы», — добавил Кадыров.