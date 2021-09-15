Евреи ворвались в «Аль-Аксу»

16 сентября, 00:45

Группа из 369 фанатично настроенных еврейских поселенцев в сопровождении израильской полиции вторглась в среду на территорию одной из святынь ислама — мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Еврейские поселенцы вторглись в мечеть через ворота «Баб аль-Магариб» (Марокканские ворота), расположенные в юго-западной части «Аль-Аксы».

Группа евреев покинула территорию «Аль-Аксы» после прогулки по внутренним дворам мечети, уточняет «Анадолу» со ссылкой на Управление исламских фондов Иерусалима.

Еврейские поселенцы вторглись на территорию святыни утром и после обеда.

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».