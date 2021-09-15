Евреи ворвались в «Аль-Аксу»

Группа из 369 фанатично настроенных еврейских поселенцев в сопровождении израильской полиции вторглась в среду на территорию одной из святынь ислама — мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Еврейские поселенцы вторглись в мечеть через ворота «Баб аль-Магариб» (Марокканские ворота), расположенные в юго-западной части «Аль-Аксы».

Группа евреев покинула территорию «Аль-Аксы» после прогулки по внутренним дворам мечети, уточняет «Анадолу» со ссылкой на Управление исламских фондов Иерусалима.

Еврейские поселенцы вторглись на территорию святыни утром и после обеда.