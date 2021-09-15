В ОДКБ хотят взаимодействовать с НАТО по Афганистану

16 сентября, 00:17

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) передала НАТО предложения по выработке общих подходов по ситуации в Афганистане.

«Наши предложения лежат на столе в секретариате НАТО. Понятно, что им как «большой организации» и организации, которая хочет играть главенствующую роль в военном плане на всей планете, не только в Европейском регионе, не хочется, на мой взгляд, признавать такую «мелкую организацию», как ОДКБ», — приводит БЕЛТА слова Макея.

Он добавил, что ОДКБ предложила НАТО выстроить сотрудничество на различных уровнях и ждёт ответа.

При этом он отметил, что Западу будет сложно согласиться на это предложение после «поспешного бегства из Афганистана и фактически проигрыша» в этой стране.

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».