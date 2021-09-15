Пхеньян грозит разорвать отношения с Сеулом

15 сентября, 23:21

В КНДР предупредили о возможном разрыве отношений с Южной Кореей, если из Сеула продолжат звучать «неуместные» заявления в адрес Пхеньяна, сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на ЦТАК.

Сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что комментарии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина «относительно возможностей новых южнокорейских ракет достичь КНДР нелогичны и прискорбны», отмечают СМИ. По ее словам, они могут привести к «разрыву отношений, если Мун Чжэ Ин продолжит порочащие репутацию Севера заявления».

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».