Пхеньян грозит разорвать отношения с Сеулом

В КНДР предупредили о возможном разрыве отношений с Южной Кореей, если из Сеула продолжат звучать «неуместные» заявления в адрес Пхеньяна, сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на ЦТАК.
Сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что комментарии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина «относительно возможностей новых южнокорейских ракет достичь КНДР нелогичны и прискорбны», отмечают СМИ. По ее словам, они могут привести к «разрыву отношений, если Мун Чжэ Ин продолжит порочащие репутацию Севера заявления».