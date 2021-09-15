Пакистан отныне не будет принимать афганских беженцев

Советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф заявил, что его страна больше не может принимать новых беженцев из Афганистана, в том числе — из-за недостаточного финансирования.

«Пакистан сейчас больше не в состоянии принимать новых беженцев», — заявил он в ходе пресс-конференции в Исламабаде. По его словам, которые приводит «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press, более 3 млн афганских беженцев, бежавших из своей страны, сейчас находятся в Пакистане.

По его словам, Пакистан постарается сделать все возможное, чтобы помочь афганцам, но международное сообщество тоже должно активизировать усилия для предотвращения гуманитарного кризиса.