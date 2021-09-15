Племянница Сержа Саргсяна судится с Генпрокуратурой

15 сентября, 22:37

Племянница третьего президента Армении Сержа Саргсяна – Ани Саргсян, подала в суд на Генпрокуратуру. Об этом сообщается на сайте судебно-правовой информации datalex.am.

Саргсян обратилась в суд с требованием отменить решение «О проверке имущества, принадлежащего истцу», принятое прокурором 7 октября 2020 года.

Ани Саргсян, ее брат Нарек Саргсян и отец Левон Саргсян обвиняются в незаконном обогащении, сокрытии имущества, подлежащего декларированию.

В отношении Левона Саргсяна объявлен розыск, в качестве меры пресечения избран арест.

Ани и Нарек Саргсяны находятся под подпиской о невыезде. В июле 2021 года Ани Саргсян была вызвана в прокуратуру.

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».