Племянница Сержа Саргсяна судится с Генпрокуратурой

Племянница третьего президента Армении Сержа Саргсяна – Ани Саргсян, подала в суд на Генпрокуратуру. Об этом сообщается на сайте судебно-правовой информации datalex.am.
Саргсян обратилась в суд с требованием отменить решение «О проверке имущества, принадлежащего истцу», принятое прокурором 7 октября 2020 года.
Ани Саргсян, ее брат Нарек Саргсян и отец Левон Саргсян обвиняются в незаконном обогащении, сокрытии имущества, подлежащего декларированию.
В отношении Левона Саргсяна объявлен розыск, в качестве меры пресечения избран арест.
Ани и Нарек Саргсяны находятся под подпиской о невыезде. В июле 2021 года Ани Саргсян была вызвана в прокуратуру.