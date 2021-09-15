Британский МИД возглавила Элизабет Трасс

15 сентября, 21:54

Бывший министр Великобритании по международной торговле Элизабет Трасс назначена главой британского МИД, говорится в сообщении «Интерфакса».

На этом посту она сменила Доминика Рааба, который теперь станет министром юстиции.

Трасс станет второй в истории Великобритании женщиной, которая возглавит МИД Великобритании. В разное время она входила в кабинет министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

Ранее в среду британский министр юстиции Роберт Бакленд и министр по делам жилищного строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик сообщили, что их сняли с занимаемых должностей.

Представитель британского премьера Бориса Джонсона ранее отмечал, что перестановки в правительстве «создадут сильную и единую команду для того, чтобы лучше восстановить страну после пандемии».

Британские СМИ отмечают, что министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сохранила свой пост.

Рааб подвергся сильной критике британских СМИ и оппозиции в августе, когда выяснилось, что во время решающего наступления движения «Талибан» он не стал возвращаться из отпуска в Лондон.

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».