Эдгар Казарян: Азербайджан уничтожил вооружения ВС Армении на $4 млрд.

Из-за политики, проводимой действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, материальные потери армии составили порядка 4 млрд. долларов. Об этом на встрече с журналистами 15 сентября заявил бывший руководитель аппарата Конституционного суда, эксперт Эдгар Казарян.
При этом, по словам эксперта, потери среди офицеров среднего звена составили около 25% от их общего числа. «И никто за это не понес никакой ответственности. Более того, люди оправдывают действия главы Правительства. Никто ничего с него не требует», — посетовал Казарян, очевидно имея в виду ту часть населения, которая поддерживает власти. Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.