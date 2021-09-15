Эдгар Казарян: Азербайджан уничтожил вооружения ВС Армении на $4 млрд.

15 сентября, 20:27

Из-за политики, проводимой действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, материальные потери армии составили порядка 4 млрд. долларов. Об этом на встрече с журналистами 15 сентября заявил бывший руководитель аппарата Конституционного суда, эксперт Эдгар Казарян.

При этом, по словам эксперта, потери среди офицеров среднего звена составили около 25% от их общего числа. «И никто за это не понес никакой ответственности. Более того, люди оправдывают действия главы Правительства. Никто ничего с него не требует», — посетовал Казарян, очевидно имея в виду ту часть населения, которая поддерживает власти. Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».