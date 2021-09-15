Байрамов принял Клаара

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в среду прибыл с визитом в Баку.

Об этом Клаар написал в своем аккаунте в Twitter.

Клаар подчеркнул, что уже провел «хорошую и обстоятельную встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым».

«Теперь с нетерпением жду возможности насладиться теплым бакинским вечером», — добавил спецпредставитель ЕС.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили безопасность в регионе, в том числе процесс делимитации границ, открытие коммуникаций, инфраструктурные проекты и другие вопросы.

Министр проинформировал гостя о реализации трехстороннего заявления и подчеркнул, что направленное на обострение ситуации поведение и безосновательные претензии Армении являются неприемлемыми.

В свою очередь, Т.Клаар напомнил, что Евросоюз выступает с позиции обеспечения мира, развития и благополучия в регионе. По его словам, ЕС готов оказать для этого соответствующую поддержку.

Участники встречи также обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном и другие вопросы.