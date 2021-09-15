Рогозин попросил не присылать ему в соцсетях «идиотские смайлики»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил не присылать ему в социальных сетях мемы и смайлики и заявил, что будет блокировать таких подписчиков. Об этом он написал в Facebook.

«Друзья, большая просьба: не ставьте мне <…> мемы и идиотские смайлики. Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед», — написал Рогозин в комментариях под своим же постом о запуске в космос ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.

По его словам, «Роскосмос» является «очень консервативной» отраслью, которая «любит передовые технологии, но не любит нафталиновых «друзей». «Если хотите что-то сказать, напишите, но не надо этих <…> рисунков мне в ленту», — добавил Рогозин.